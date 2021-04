L’associazione “Prim’Olio – Saperi e Sapori di Calabria”, dopo la grande partecipazione della scorsa e prima edizione, è orgogliosa di annunciare la pubblicazione del bando per la seconda edizione della borsa di studio bandita in memoria e in onore di Giorgio Fazari. L’iniziativa è aperta agli studenti che non abbiano compiuto il 29° anno di età, abbiano conseguito la laurea magistrale in discipline tecnico scientifiche entro la regolare durata del corso di studio con una valutazione non inferiore a 105\110.

Tante le novità di questa edizione come la partecipazione di nuovi partner che hanno impreziosito la già prestigiosa platea degli organizzatori del bando. I lavori presentati tratteranno di agricoltura ed olivicoltura in particolare, settori cruciali sia dal punto di vista storico ma anche culturale e soprattutto economico per il nostro territorio. Insomma, una risorsa importantissima per il territorio che associazioni come Prim’Olio si prefissano di salvaguardare e valorizzare. La commissione è così composta: il presidente Maurizio Servili, il Presidente Onorario Domenico Fazari, padre di Giorgio e infine i consiglieri: Giuseppe Zimbalatti, Domenico Fazio, Rocco Mafrica, Rosario Franco, Antonio Fazari, Rosario Milicia, Maurizio Pescari e Antonio Boschetti. L’ammontare della borsa è di euro 2.000,00 (duemila,00) che sarà devoluto all’Associazione proponente dalla Olearia San Giorgio, l’impresa della famiglia del compianto Giorgio Fazari.

Accorrete studenti, per l’ulivo diamante verde d’Italia che fa impallidire quello di Dresda.

Bando e domanda per partecipazione sul sito: www.giorgiofazri.it