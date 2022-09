“Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto “Aiuti Ter”, che contiene la proroga governativa fino al 31 dicembre degli spazi pubblici concessi a uso dehors, si è completato un primo, fondamentale passaggio normativo che ci permette di garantire continuità agli operatori commerciali mentre lavoriamo alla definizione di un regolamento necessario a tutta la città.

All’inserimento dell’emendamento di proroga in Gazzetta Ufficiale si è arrivati, lo dico con soddisfazione, anche con il contributo politico dell’Amministrazione comunale di Catanzaro in collaborazione con le associazioni di categoria. Il risultato è frutto di un lavoro che guarda alle prospettive di medio-lungo periodo pensate per la città, perché la direzione verso cui intendiamo muoverci è quella di una riorganizzazione funzionale degli spazi fruibili dai cittadini e quindi dai commercianti.

In questo senso, crediamo fortemente che l’isola pedonale su Corso Mazzini possa essere organizzata con adeguate misure per mobilità e sosta e declinata attraverso la Zona Franca Urbana, sulla scorta dell’intervento ministeriale che prevede agevolazioni sotto forma di esenzioni fiscali e contributive a favore di imprese di micro e piccola dimensione. Una misura che, unita a proposte simili distribuite sull’intero territorio comunale, può far parte dell’ossatura portante delle politiche di marketing territoriale che intendiamo mettere in atto nel prossimo futuro. Questa è, quindi, una prima concretizzazione del disegno della “Catanzaro Futura” tratteggiato dal sindaco Fiorita nel giorno della presentazione della Giunta comunale, e che passa principalmente per l’assessorato a Patrimonio, Attività economiche e Turismo che ho l’onore di guidare”.