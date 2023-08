Boom di presenze per la VII° Edizione della Notte Bianca firmata dalla nota agenzia ‘andreacogliandroeventi’, con migliaia e migliaia di persone arrivate in Città provenienti da tutte le parti della Regione e non solo per assistere a quello che potremmo definire ormai l’evento estivo più atteso dove si sono registrate anche file chilometriche per entrare in Città ed assistere all’evento. Una nottata con otre 25 postazioni di artisti di strada provenienti da ogni parte della nazione, Street Band, giganti, mostre, live in ogni piazza, statue viventi, clown, giocolieri, sputafuoco, il magico mondo dei burattini e moltissimo altro ancora hanno fatto da cornice ad una notte che per molti rimarrà impressa nella memoria per l’afflusso ingestibile di gente che si e’ versata nella cittadina tirrenica.

La nota agenzia ‘andreacogliandroeventi’ ha organizzato come sempre tutto per la riuscita dell’evento e ci e’ riuscita alla grande, dove la gente ha voluto passare una serata di divertimento e allegria con le varie postazioni sparse in tutto il centro storico della Città per grandi e piccini. Ogni via uno spettacolo diverso, con il concerto Live da cornice nella piazza principale e anche moltissimi artisti di strada in giro per le vie del centro storico.

Un altro grande successo – dichiara l’organizzatore della Notte Bianca Andrea Cogliandro, ormai divenuto l’evento estivo più atteso dalla gente che come ogni anno arrivano in migliaia per raggiungere Palmi. Ringrazio tutti, dagli artisti, agli sponsor e sono felicissimo della riuscita della manifestazione. Non ci rimane che darci appuntamento al prossimo anno per una Notte Bianca sempre più bella ed emozionante.