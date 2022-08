Boom di casi Covid in Sicilia in 24 ore, 2.772 positivi. 14 le vittime

ROMA (ITALPRESS) – Sono 2.772 i nuovi casi di Coronavirus in sicilia, registrati nelle ultime 24, a fronte di 15.243 tamponi processati. Ieri erano 794. Il tasso di positività si attesta al 15%, in aumento rispetto al 14% di ieri. Gli attuali positivi sono 109.311 (-1.263 casi). I pazienti guariti sono 4.021, 14 le vittime, che portano il totale dei decessi a 11.926. Sul fronte ospedaliero, i ricoverati sono 649, 21 in meno rispetto al giorno precedente, in terapia intensiva 34 (due in più rispetto a ieri). Su base provinciale si registrano a Palermo 542 casi, a Catania 541, a Messina 406, a Siracusa 260, a Trapani 273, a Ragusa 171, a Caltanissetta 175, ad Agrigento 260 e a Enna 144. La Sicilia è la quinta regione d’Italia per numero di contagi.

