Boom di adesioni al partito di Forza Italia in Calabria. L’era Cannizzaro sta dando i frutti sperati, il deputato reggino, sta raccogliendo consensi in tutta la Regione con adesione al partito degli azzurri provenienti da tutte le formazione politiche dell’arco costituzionale. Oggi a Lamezia Terme, il segretario-ministro degli esteri, Antonio Tajani, per benedire l’operazione del segretario regionale Francesco Cannizzaro. Ricordiamo, che il consiglio nazionale del partito ha adottato il modello organizzativo “Radice” sponsorizzato proprio in Calabria.

Ecco l’elenco completo delle adesione al partito degli azzurri, tra sindaci ed amministratori e consiglieri comunali che hanno aderito nell’ultimo periodo. I sindaci che sono passati a Forza Italia sono in tutto 47. Tutto il resto si tratta di assessori e consiglieri comunali.

ADESIONI SINDACI

VALERIO TOTO

2 CATALDO MINO’

3 BARBARA FALBO

4 GIOV ANNI LUCIA

5 ACHILLE ORDINE

6 FRANCESCO CANDREVA

7 PASQUALE FILICE

8 GIOV ANNI COSENZA

9 IV ANO RUSSO

10 FRANCO MARIA DE ROSA

11 IRMA BUCARELLI

12 EDUARDO VIV ACQUA

13 BIAGIO FARAGALLI

14 GIOVANNI POLITANO

SINDACO COMUNE DI BONIFATI

SINDACO COMUNE DI CARIATI

SINDACO FF COMUNE DI CETRARO

SINDACO DI COMUNE COLOSIMI

SINDACO COMUNE DI DIAMANTE

SINDACO COMUNE DI FALCONARA ALNBANESE SINDACO COMUNE DI FIGLINE VEGLIATURO SINDACO COMUNE DI LAINO CASTELLO SINDACO COMUNE DI MAIERA’

SINDACO COMUNE DI MALITO

SINDACO COMUNE DI MENDICINO

SINDACO COMUNE DI MORANO MARCHESATO SINDACO COMUNE DI MONTALTO UFFUGO SINDACO COMUNE DI PAOLA

15 GIUSEPPE PERRI

16 GIOV ANNI PUGLIESE

17 MICHELE GUARDIA

18 GIOVANNI MATALONE

19 GIANNI GABRIELE

20 DAVIDE BUFANO

21 GREGORIO IANNOTTA

22 GIACOMO PERROTTA

23 PAOLO PIGNATARO

24 ANDREA ZIRILLI

25 FRANCESCO LA ROSA

26 ANGELO SURACE

27 SIMONA SCARCELLA

28 STEFANO FILIPPO RASCHELLA’

29 VINCENZO OLIVERIO

30 CARLO ALBERTO MURDOLO

31 ROCCO LUGLIO

32 PASQUALE CUTRI’

33 FRANCESCO MARRA

SINDACO COMUNE PEDIVIGLIANO

SINDACO COMUNE DI ROSETO CAPO SPULICO SINDACO COMUNE DI SANGINETO

SINDACO COMUNE DI SCALA COELI

SINDACO COMUNE DI SAN GIORIO ALBANESE SINDACO COMUNE DI SANTA CATERINA ALBANESE SINDACO COMUNE DI SAN VINCENZO LA COSTA SINDACO COMUNE DI SCALEA

SINDACO COMUNE DI TERRAVECCHIA

SINDACO COMUNE DI BOVA MARINA

SINDACO COMUNE DI CANOLO

SINDACO COMUNE DI COSOLETO

SINDACO COMUNE DI GIOIA TAURO

SINDACO COMUNE DI MAMMOLA

SINDACO COMUNE DI MELICUCCA’

SINDACO COMUNE DI MONASTERACE

SINDACO COMUNE DI PORTIGLIOLA

SINDACO COMUNE DI ROSARNO

SINDACO COMUNE DI SANT’ ALESSIO IN ASPROMONTE

34 PIETRO VIOLI

35 PASQUALE BRIZZI

36 ROCCO BIASI

37 ALESSANDRO FALVO

38 NICOLA MALTA

39 CARMINE CAPELLUPO

40 ANTONIO GIUSEPPE AMATO

41 LUIGI QUINTIERI

42 SALVATORE MASCARO

43 ANTONIO AMMIRATI

44 LEVINO MICHELE MARIO RAJANI

45 LUIGI RIZZUTI

46 RAFFAELE SCATURCHIO

47 GIUSEPPE MARASCO

SINDACO COMUNE DI SANT’EUFEMIA D’ASPROMONTE

SINDACO COMUNE DI SANT’ILARIO DELLO IONIO

SINDACO COMUNE DI TAURIANOVA

SINDACO COMUNE DI CICALA E CONSIGLIERE PROVINCIALE

SINDACO COMUNE DI OLIVADI SINDACO COMUNE DI SERSALE SINDACO DI BELVEDERE SPINELLO SINDACO DI CACCURI

SINDACO DEL COMUNE DI CERENZIA SINDACO DI COTRONEI

SINDACO DI SAN MAURO MARCHESATO SINDACO DI SAN NICOLA DELL’ ALTO SINDACO DI DASA’

SINDACO DI NICOTERA



ADESIONI AMMINISTRATORI

ANTONIO LIGUORI

2 ROCCO FALSETTI

3 ANGELO SOLDATO

4 MARIO V ARLARO

5 ROSINA GIORGIA ONORATO

6 MASSIMO ZACCARIA

7 ALFONSO VIOLA

8 NICOLA VIOLA

9 FRANCESCO CHIMENTI

10 FRANCESCO SALATINO

11 MARIA TERESA FONTANA

12 MARIA CRESCENTE

VICESINDACO COMUNE DI AMENDOLARA ASSESSORE COMUNE DI AMENDOLARA CONSIGLIERE COMUNE DI AMENDOLARA CONSIGLIERE COMUNE DI AMENDOLARA ASSESSORE COMUNE DI AMENDOLARA ASSESSORE COMUNE DI AMENDOLARA VICESINDACO COMUNE DI BOCCHIGLIERO CONSIGLIERE COMUNE DI BOCCHIGLIERO CONSIGLIERE COMUNE DI BOCCHIGLIERO CONSIGLIERE COMUNE DI CALOVETO CONSIGLIERE COMUNE DI CALOVETO VICESINDACO COMUNE DI CARIATI

13 ANTONIO SCARNATO

14 FRANCESCO DE LUCA

15 FRANCESCO ROTONDARO

16 ALESSIA PRIMA VERA

17 MARIO FORTINO

18 ANNA MORRONE

19 ANTONIO CIPOLLA

20 CRISITNA FORESTIERO

21 ANTONIO LUCA DE SALVO

22 GAETANO ARCIDIACONO

23 MAURO BLOISE

24 ANTONIO MALETTA

25 MICHAELA TALARICO

26 PASQUALINA STRAFACE

27 GIUSEPPE TURANO

28 PIETRO LUCISANO

29 ELENA OLIVIERI

30 MARISA CARAVETTA

CONSIGLIERE COMUNE DI CARIATI

CONSIGLIERE COMUNE DI CAROLEI

CONSIGLIERE COUNE DI CAROLEI

ASSESSORE COMUNE DI CASTIGLIONE COSENTINO

CONSIGLIERE DI CASTIGLIONE COSENTINO CONSIGLIERE COMUNE DI CASTROLIBERO VICESINDACO DI CERVICATI

CONSIGLIERE COMUNE DI CETRARO CONSIGLIERE COMUNE DI CIVITA CONSIGLIERE COMUNE DI CIVITA CONSIGLIERE COMUNE DI CIVITA VICESINDACO COMUNE DI COLOSIMI

PRES. CONSIGLIO COMUNE DI COLOSIMI

CONSIGLIERE COMUNE DI CORIGLIANO – ROSSANO

CONSIGLIERE COMUNE DI CORIGLIANO – ROSSANO

CONSIGLIERE COMUNE DI CORIGLIANO – ROSSANO

CONSIGLIERE COMUNE DI CORIGLIANO – ROSSANO

CONSIGLIERE COMUNE DI CORIGLIANO – ROSSANO

31 FRANCESCO LUBERTO

32 GIULIANA MINNITI

33 FRANCESCO RUSSO

34 GEMMA CA V ALLO

35 GRAZIELLA GUIDO

36 AURELIA BELTRANO

37 GAETANO FRANCESCO GRECO

38 FRANCESCO ADAMO

39 VINCENZO MONTORO

40 PINO LUCENTE

41 MICHELE APOLITO

42 GAETANO PALERMO

43 BARBARA RAIMONDO

44 V ALENTINA LAINO

45 LORENA PALERMO

46 LUIGI DE DIEGO

47 FRANCESCO LIBONATI

48 ROSA LIBONATI

CONSIGLIERE COMUNE DI COSENZA

VICESINDACO COMUNE DI CROPALATI

CONSIGLIERE COMUNE DI CROSIA

CONSIGLIERE COMUNE DI CROSIA

CONSIGLIERE COMUNE DI CROSIA

CONSIGLIERE COMUNE DI DIPIGNANO

CONSIGLIERE COMUNE DI FIGLINE VEGLIATURO

CONSIGLIERE COMUNE DI FIGLINE VEGLIATURO

VICESINDACO FIUMEFREDDO BRUZIO

VICESINDACO COMUNE DI FRANCAVILLA MARITTIMA

ASSESSORE COMUNE DI FRANCAVILLA MARITTIMA

CONSIGLIERE COMUNE DI LAINO CASTELLO VICESINDACO COMUNE DI LAINO CASTELLO ASSESSORE COMUNE DI LAINO CASTELLO CONSIGLIERE COMUNE DI LAINO CASTELLO CONSIGLIERE COMUNE DI LAINO CASTELLO CONSIGLIERE COMUNE DI LAINO CASTELLO CONSIGLIERE COMUNE DI LAINO CASTELLO

49 MARIO COSENZA

50 ANTONIO ALFANO

51 ANNARITA GUARAGLIA

52 AGOSTINO NAPOLI

53 ANNUNZIATO TENUTA

54 ANTONELLA BELMONTE

55 CHIARA DE ROSE

56 ALFONSO CAIRA

57 CARMINE GRECO

58 ALBINO MASCIARO

59 CARLO NATOLI

60 IGNAZIO GIORDANO

61 CHIARA PALAMARA

62 ROSSELLA GIORDANO

63 ORESTE BALDINO

64 IDA PASQUA

65 ALFREDO MUTO

66 ROSY COSTANZO

CONSIGLIERE COMUNE DI LAINO CASTELLO

VICESINDACO COMUNE DI MALITO

CONSIGLIERE COMUNE DI MALVITO

VICESINDACO COMUNE DI MARANO MARCHESATO

PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNE DI MARANO MARCHESATO

ASSESSORE COMUNE DI MARANO MARCHESATO ASSESSORE COMUNE DI MARANO MARCHESATO

CONSIGLIERE COMUNE DI MARANO MARCHESATO

CONSIGLIERE COMUNE DI MARANO MARCHESATO

ASSESSORE COMUNE DI MENDICINO ASSESSORE COMUNE DI MENDICINO VICESINDACO COMUNE DI MENDICINO CONSIGLIERE COMUNE DI MENDICINO CONSIGLIERE COMUNE DI MENDICINO VICESINDACO COMUNE DI MONGRASSANO ASSESSORE COMUNE DI MONTALTO UFFUGO ASSESSORE COMUNE DI MONTALTO UFFUGO CONSIGLIERE COMUNE DI MONTALTO UFFUGO

67 PIERO PARISANO

68 VINCENZINA CALOMINO

69 PIERLUIGI CATANZARO

70 DINO D’ELIA

71 ALESSANDRO MAZZOTTA

72 NATASCIA SAULLO

73 GIANNI COSENTINO

74 RAFFAELE ALLEVATO

75 GIUSEPPE FEOLI

76 MARISA DI MARIA

77 BIAGIO ANGELO SEVERINO

78 VINCENZO BRANCACCIO

79 FRANCO CIRO’

80 MASSIMO FOCETOLA

81 ALESSIO SAMA’

82 GIOVANNI CHIAPPETTA

83 FRANCESCO VIGILANTE

84 RENATO VILARDI

CONSIGLIERE COMUNE DI MONTALTO UFFUGO CONSIGLIERE COMUNE DI MONTALTO UFFUGO

PRES. CONSIGLIO COMUNE DI MONTALTO UFFUGO

CONSIGLIERE COMUNE DI MONTALTO UFFUGO CONSIGLIERE COMUNE DI MONTALTO UFFUGO CONSIGLIERE COMUNE DI MONTALTO UFFUGO CONSIGLIERE COMUNE DI MONTALTO UFFUGO CONSIGLIERE COMUNE DI MONTALTO UFFUGO CONSIGLIERE COMUNE DI MORANO CALABRO CONSIGLIERE COMUNE DI MORANO CALABRO CONSIGLIERE COMUNE DI MORANO CALABRO CONSIGLIERE COMUNE DI ORIOLO CONSIGLIERE COMUNE DI ORIOLO

ASSESSORE DI PAOLA CONSIGLIERE COMUNE DI PAOLA CONSIGLIERE COMUNE DI PAOLA CONSIGLIERE COMUNE DI PAOLA CONSIGLIERE COMUNE DI PAOLA

85 EUGENIO CHIODO

86 PASQUALINO CHIODO

87 ANDREA BARBIERO

88 ANTONIO COCCIMIGLIO

89 NICOLA DI DOMENICO

90 EMANUELE FILIBERTO RIZZUTO

91 FERDINANDO DI LEO

92 RITA BARBIERI

93 VINCENZO BARBIERI

94 DIEGO ALOIA

95 ANDREA ALBANO

96 EUGENIO DECANO

97 VITO PITRELLI

98 CARMELO SALERNO

99 ANNA NAPOLI

100 FRANCESCO DURSO

101 GIUSEPPINA BRUNO

102 CLAUDIA TORTORA

VICESIDNACO COMUNE DI PEDIVIGLIANO

CONSIGLIERE COMUNE DI PEDIVILGIANO

CONSIGLIERE COMUNE DI PEDIVILGIANO

CONSIGLIERE COMUNE DI PEDIVILGIANO

CONSIGLIERE COMUNE DI PEDIVILGIANO

ASSESSORE COMUNE DI PIANE CRATI

CONSIGLIERE COMUNE DI ROCCA IMPERIALE

PRES. CONSIGLIO COMUNE DI ROGGIANO GRA VINA

CONSIGLIERE COMUNE DI ROGGIANO GRAVINA

CONSIGLIERE COMUNE DI ROGGIANO GRAVINA

VICESINDACO COUMENE DI ROTA GRECA

CONSIGLIERE COMUNE DI ROTA GRECA

ASSESSORE COMUNE DI ROSETO CAPO SPULICO

CONSIGLIERE COMUNE DI ROSETO CAPO SPULICO

CONSIGLIERE COMUNE DI ROSETO CAPO SPULICO

CONSIGLIERE COMUNE DI ROSETO CAPO SPULICO

CONSIGLIERE COMUNE DI ROSETO CAPO SPULICO

CONSIGLIERE COMUNE DI SAN BENEDETTO ULLANO

103 ANTONIO NAPOLITANO

104 GIULIANO CONFORTI

105 MARIA ROSA MIDAGLIA

106 LUIGI FOGLIA

107 ANTONELLO MARTINO

108 ANTONIO VELTRI

109 LUIGI GUARASCIO

110 GIOV ANNI FRAGALE

111 MICHELE PALERMO

112 TERESA GENNARO

113 MICHELE CATALDO

114 PANTALEO PORCELLA

115 STEFANO ADDUCI

116 PASQUALE NAPOLITANO

117 TONINO MONTESANO

118 SONNY GUAGLIANONE

119 LUIGI RUSSO

120 DA VIDE MANCO

CONSIGLIERE COMUNE DI SAN BENEDETTO ULLANO

VICESINDACO COMUNE DI SAN GIORGIO ALBANESE

VICESINDACO COMUNE DI SANGINETO

ASSESSORE COMUNE DI SAN GIOVANNI IN FIORE

ASSESSORE COMUNE DI SAN GIOVANNI IN FIORE

CONSIGLIERE COMUNE DI SAN GIOVANNI IN FIORE

CONSIGLIERE COMUNE DI SAN GIOVANNI IN FIORE

CONSIGLIERE COMUNE DI SAN GIOVANNI IN FIORE

ASSESSORE COMUNE DI SANGINETO

CONSIGLIERE COMUNE DI SANGINETO

VICESINDACO COMUNE DI SCALA COELI

ASSESSORE COMUNE DI SANTA CATERINA ALBANESE

VICESINDACO COMUNE DI SANTAMARIA DEL CEDRO

ASSESSORE COMUNE DI SANTA MARIA DEL CEDRO

CONSIGLIERE COMUNE E DI SANTA MARIA DEL CEDRO

CONSIGLIERE COMUNE E DI SANTA MARIA DEL CEDRO

VICESINDACO COMUNE DI SCALEA ASSESSORE COMUNE DI SCALEA

121 ADELINA CARROZZINI

122 GENNARINO DI LORENZO

123 FRANCESCA LOMBARDO

124 ILARY LICURSI

125 GIULIO MARCHESE

126 PASQUALINO MAIO

127 FRANCESCO TALARICO

128 NICOLA GRAZIANO VIOLA

129 FRANCESCO BARATTA

130 SA VERIO LIGUORI

131 ANTONIO AURELIO

132 STEFANO MINISCI

133 FRANCESCO GODINO

134 SABRINA PRIOLO

135 LILLO PANUZZO

136 GIOVANBATTISTA SANCI

137 ROCCO FEDELE

138 VINCENZO BAGNATO

ASSESSORE COMUNE DI SCALEA CONSIGLIERE COMUNE DI SCALEA

CONSIGLIERE COMUNE DI SAN MARCO ARGENTANO

VICESINDACO SAN MARTINO DI FINITA VICESINDACO SAN VINCENZO LA COSTA VICESINDACO COMUNE DI TORANO CASTELLO ASSESSORE COMUNE DI TERRAVECCHIA CONSIGLIERE COMUNE DI TERRAVECCHIA CONSIGLIERE COMUNE DI TERRAVECCHIA CONSIGLIERE COMUNE DI TERRAVECCHIA CONSIGLIERE COMUNE DI TREBISACCE CONSIGLIERE COMUNE DI VACCARIZZO CONSIGLIERE COMUNE DI VACCARIZZO ASSESSORE COMUNE DI ARDORE VICESINDACO DI ARDORE

CONSIGLIERE COMUNE DI ARDORE CONSIGLIERE COMUNE DI BAGNARA CALABRA CONSIGLIERE COMUNE DI BAGNARA CALABRA

139 ERNESTO FRANCO

140 ANDREA CALABRESE

141 MIRIAM PANAJA

142 MAURIZIO FOTI

143 MARIA CATANEA

144 ROCCO MESSINEO

145 GIUSEPPE BUDA

146 VITTORIO STALTARI

147 FRANCESCA CIMIERO

148 MICHELE CARUSO

149 MARIA CAMPISI

150 VINCENZO FRAJA

151 FERDINANDO OCELLO

152 SALAVATORE GIULIO RANIERI

153 GIUSEPPE ROMEO

154 DOMENICA SPERANZA

155 VINCENZA BONIO

156 GIOV ANNI CEDRO

CONSIGLIERE COMUNE DI BIVONGI

CONSIGLIERE COMUNE DI BIVONGI

CONSIGLIERE COMUNE DI BIVONGI

ASSESSORE COMUNE DI BOVA MARINA

CONSIGLIERE COMUNE DI BOVA MARINA

CONSIGLIERE COMUNE DI CAMPO CALABRO

CONSIGLIERE COMUNE DI CAMPO CALABRO

VICESINDACO COMUNE DI CANOLO

ASSESSORE COMUNE DI CANOLO

CONSIGLIERE COMUNE DI CANOLO

CONSIGLIERE COMUNALE DI CAULONIA

ASSESSORE COMUNE DI CAULONIA

CONSIGLIERE COMUNE DI FEROLETO DELLA CHIESA

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNE DI GIOIA TAURO

ASSESSORE COMUNE DI GIOIA TAURO ASSESSORE COMUNE DI GIOIA TAURO

CONSIGLIERE COMUNE DI GIOIA TAURO – CAPOGRUPPO

COSNIGLIERE COMUNE DI GIOIA TAURO – DELGATO AL PORTO DI GT

157 ANTONINO RAO

158 MARIA GRAZIA SACCO

159 MARIANGELA GIOVINAZZO

160 GRAZIANA BAGALA’

161 ANTONIO NICOLACI

162 ALBERTO CIRILLO

163 FRANZE’

164 MARIA CARBONE

165 ROSARIO MARTINO

166 MICHELE PRONESTI’

167 GABRIELE BRUZZESE

168 GIUSEPPE PAPALLO

169 DOMENICA TRIPODI

170 FRANCESCO MACRI’

171 EMILY AUDINO

172 MICHELA FRANCO

173 MICHELE BELLO

174 CHIARA LUCCISANO

CONSIGLIERE COMUNE DI GIOIA TAURO CONSIGLIERE COMUNE DI GIOIA TAURO

CONSIGLIERE COMUNE DI GIOIA TAURO – DELEGATA ALLE POLITICHE SOCIALI

CONSIGLIERE COMUNE DI GIOIA TAURO

CONSIGLIERE COMUNE DI LAUREANA DI BORRELLO

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNE DI LAUREANA DI BORRELLO

ASSESSORE COMUNE DI MAMMOLA

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNE DI MELICUCCA’

CONSIGLIERE COMUNE DI MELICUCCA’ ASSESSORE COMUNE DI MELICUCCO

ASSESSORE COMUNE DI MELICUCCO

ASSESSORE COMUNE DI MONASTERACE CONSIGLIERE COUMEN DI MONTEBELLO IONICO VICESINDACO COMUNE DI PORTIGLIOLA ASSESSORE COMUNE DI PORTIGLIOLA CONSIGLIERE COMUNE DI RIACE

CONSIGLIERE COMUNE DI RIZZICONI CONSIGLIERE COMUNE DI RIZZICONI

175 ALESSANDRA CIANFALONE

176 TEODORO DEMARIA

177 ARTURO LAVORATO

178 GIULIA D’AGOSTINO

179 ANTONIO RACHELE

180 GIUSEPPE LATORRE

181 ALESSIA MACRI’

182 EMANUELA PORRETTA

183 GRAZIANO FRANCESCO PRUDENZINI

184 YLENIA SPINA

185 ANTONIO VINCENZO GALLUZZO

186 CARLO VIOLANI

187 GEMMA FOTI

188 ROSALBA CUTRI’

189 BRUNO MARTELLI

190 V ALENTINO APICELLA

191 GIANFRANCO ATTISANO

192 VINCENZO PERLLEGRINO

CONSIGLIERE COMUNE DI ROCCELLA IONICA

VICESINDACO COMUNE DI ROSARNO

ASSESSORE COMUNE DI ROSARNO

ASSESSORE COMUNE DI ROSARNO

PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE DI ROSARNO

CONSIGLIERE COMUNE DI ROSARNO

CONSIGLIERE COMUNE DI ROSARNO

CONSIGLIERE COMUNE DI ROSARNO

CONSIGLIERE COMUNALE DI SAN GIOVANNI DI GERACE

CONSIGLIERE COMUNALE DI SAN GIOVANNI DI GERACE

CONSIGLIERE COMUNALE DI SAN GIOVANNI DI GERACE

VICESINDACO COMUNE DI SANT’EUFEMIA D’ASPROMONTE

ASSESSORE COMUNE DI SANT’ EUFEMIA D’ASPROMONTE

CONSIGLIERE COMUNE DI SANT’ EUFEMIA D’ASPROMONTE

VICESINDACO COMUNE DI SANT’ILARIO DELLO IONIO

CONSIGLIERE COMUNE DI SANT’ILARIO DELLO IONIO

CONSIGLIERE COMUNE DI SANT’ILARIO DELLO IONIO

CONSIGLIERE COMUNE DI SANT’ILARIO DELLO IONIO

193 FRANCESCO MUSOLINO

194 COTRONEI ROCCO

195 ANTONELLA TORNATORA

196 NICOLA PRONESTI’

197 STEFANO GIOFFRE’

198 VINCENZO CARUSO

199 LUIGI LAMBERTO

200 MARIA FEDELE

201 VINCENZO PAPALIA

202 FILIPPO LUCISANO

203 PASQUALE GIGLIOTTI

204 PAOLA CATAMBRONE

205 ELISABETTA PELAGGI

206 RITA FULCINITI

207 FRANCESCO ASSISI

208 MANUELA COSTANZO

209 PINO SCALZO

210 ROBERTO GRANDE

CONSIGLIERE COMUNE DI SANT’ILARIO DELLO IONIO

VICESINDACO COMUNE DI SAN PIETRO DI CARIDA’

CONSIGLEIRE COMUNE DI SCIDO

CONSIGLIERE COMUNE DI SERRATA CONSIGLIERE COMUNE DI SINOPOLI

CONSGLIERE CAPOGRUPPO COMUNE DI SINOPOLI CONSIGLIERE COMUNE DI STIGNANO

ASSESSORE COMUNE DI TAURIANOVA

CONSIGLIERE COMUNE DI TAURIANOVA

CONSIGLIERE COMUNEEE DI VILLA SAN GIOV ANNI

CONSIGLIERE COMUNE DI ALBI CONSIGLIRE COMUNE DI BOTRICELLO

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNE DI CARDINALE

CONSIGLIERE COMUNE DI CARDINALE CONSIGLIERE COMUNE DI CATANZARO CONSIGLIERE COMUNALE DI CATANZARO VICESINDACO COMUNE DI CICALA CONSIGLIERE COMUNE DI CICALA

211 GIACOMO GIGLIOTTI

212 LUCA PROCOPIO

213 TOMMASO ANGOTTI

214 ANTONELLA CHIARELLA

215 GIUSEPPE PAONESSA

216 DA VIDE MASTROIANNI

217 MARIA LAMANNA

218 PAOLO MATTIA

219 GIUSEPPE RUPERTO

220 SESTO FRANCO MENDICINO

221 TIZIANA NICASTRO

222 ANTONIO TRUGLIA

223 ELIO GIGLIOTTI

224 PAOLO POIERO

225 VINCENZO TALARICO

226 SARA SCALISE

227 GIUSEPPE TASSONE

228 FRANCESCO RUSSO

CONSIGLIERE COMUNE DI CICALA

CONSIGLIERE COMUNE DI DAVOLI

VICESINDACO COMUNE DI GIMIGLIANO

CONSIGLIERE COMUNE DI GIMIGLIANO

CONSIGLIERE COMUNE DI GIMIGLIANO

CONSIGLIERE PROV. E COMUNALE DI LAMEZIA TERME

ASSESSORE COMUNE DI MARCEDUSA CONSIGLIERE COMUNE DI MONTAURO CONSIGLIERE COMUNE DI NOCERA TERINESE CONSIGLIERE COMUNE DI NOCERA TERINESE ASSESSORE COMUNE DI OLIVADI VICESINDACO COMUNE DI PALERMITI ASSESSORE COMUNE DI PENTONE VICESINDACO COMUNE DI PETRONA’ CONSIGLIERE COMUNE DI PETRONA’ CONSIGLIERE COMUNE DI PETRONA’ ASSESSORE COMUNE DI SAN FLORO CONSIGLIERE COMUNE DI SAN FLORO

229 TOMMASO SCARPINO

230 MARIAGIOV ANNA GARCEA

231 PINUCCIA FRANGIPANE

232 DA VIDE LONGO

233 FELICE BELLUZZI

234 GIANNI BRUNO

235 FRANCESCO CANTAFFA

236 FRANCO FOGLIA

237 VINCENZO ABBAGNATO

238 ANTONIO NIGRO

239 MARTINA VIRARDI

240 MARIA TERESA GENTILE

241 GIUSI PIRITO

242 MARIO MEGNA

243 ANTONIO NATALE

244 NICOLA AMBROGIO RUSSO

245 GIUSEPPE SANTORO

246 FRANCESCO SORBARA

ASSESSORE COMUNE DI SERSALE

CONSIGLIERE COMUNALE DI SELLIA MARINA

CONSIGLIERE COMUNE DI SELLIA MARINA

CONSIGLIERE COMUNE DI TIRIOLO

CONSIGLIERE COMUNE DI TORRE RUGGIERO

VICESINDACO DI VALLEFIORITA

CONSIGLIERE COMUNE VALLEFIORITA

CONSIGLIERE COMUNE DI CASTELSILANO

CONSIGLIERE COMUNE DI CASTELSILANO

CONSIGLIERE COMUNE DI CERENZIA

CONSIGLIERE COMUNALE DI CIRO’

CONSIGLIERE COMUNE DI CIRO’ MARINA

CONSIGLIERE COMUNE DI CIRO’ MARINA

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNE DI CROTONE

CONSIGLIERE COMUNE DI SAN MAURO MARCHESATO

CONSIGLIERE COMUNE DI SAN NICOLA DELL’ ALTO

CONSIGLIERE COMUNE DI SAN NICOLA DELL’ ALTO

ASSESSORE COMUNE DI ARENA

247 CHIARA AGOSTINO

248 ROSA MARTINO

249 ANTONIO NICOLINO

250 ELIO MANGIARDI

251 MARIA DOMENICA GENTILE

252 VINCENZO CIRILLO

253 BRUNO ALESSANDRO CORSO

254 PIETRO AMATO

255 GIOV ANNI CONIDONI

256 FORUNATA DIMASI

257 CLARISSA CONIDI

258 ALBERTO FRANZE’

259 LORELLA DE STAFANO

260 MARCO VECCHIO

261 ROBERTINO MASSARA

262 ANTONIO GALASSO

263 GIUSEPPE LEONE

264 PIETRO DI RITO

CONSIGLIERE COMUNE DI ARENA CONSIGLIERE COMUNE DI ARENA

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNE DI CESSANITI

VICESINDACO COMUNE DI DASA’

ASSESSORE COMUNE DI DASA’

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNE DI DASA’

CONSIGLIERE COMUNE DI DASA’

CONSIGLIERE COMUNE DI DASA’

CONSIGLIERE COMUNE DI DASA’

CONSIGLIERE COMUNE DI MILETO

CONSIGLIERE COMUNE DI MILETO

CONSIGLIERE COMUNE DI NARDO DI PACE

VICEDINDACO COMUNE DI NICOTERA

ASSESSORE COMUNE DI NICOTERA

ASSESSORE COMUNE DI NICOTERA

CONSIGLIERE COMUNE DI NICOTERA

CONSIGLIERE CAPOGRUPPO COMUNE DI NICOTERA

ASSESSORE COMUNE DI ROMBIOLO

265 FRANCESCO COLLIA

266 GABRIELE V ALLONE

267 MARINA BETRO’

268 VALERIA BATTAGLIA

269 ANTONIO ARENA

270 MARTINA BARTOLOTTA

271 SERGIO BARTONE

272 FILOMENA MACRI’

273 VINCENZO PORCELLI

CONSIGLIERE COMUNE DI PARGHELIA CONSIGLIERE COMUNE DI PARGHELIA ASSESSORE COMUNE DI PIZZO ASSESSORE COMUNE DI SORIANELLO CONSIGLIERE COMUNE DI SORIANELLO CONSIGLIERE COMUNE DI SORIANELO CONSIGLIERE COMUNE DI SORIANELLO CONSIGLIERE COMUNE DI SORIANELLO

CONSIGLIERE CAPOGRUPPO COMUNE DI VIBO VALENTIA