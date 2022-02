Riteniamo positiva ed importante la convocazione di una seduta del Consiglio regionale sulla Strada statale 106. Da tempo non sospetto, infatti, riteniamo la realizzazione completa di questa arteria per lo sviluppo della Calabria.

Era ora che sulla realizzazione di questa infrastruttura strategia per lo sviluppo e la coesione regionale, si avviasse un confronto e una discussione istituzionale. Bene ha fatto il presidente del Consiglio regionale, Filippo Mancuso, a raccogliere le istanze provenienti da tante espressioni sociali del territorio.

Adesso, ciò che urge è la comunione di intenti. Governo e Consiglio regionale, Amministrazioni locali, forze sociali e produttive, tutti quanti, dobbiamo impegnarci nel chiedere al Governo nazionale la realizzazione dell’intero tracciato della Statale 106.

Se, infatti, riusciremo a far emergere a Roma il protagonismo della Calabria, riusciremo a portare a casa questo obiettivo.

Come Sindacato siamo pronti a fare la nostra parte. Se non ora quando.

Santo Biondo

Segretario generale

Uil Calabria