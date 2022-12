Coloro i quali etichettano come sciopero politico, quello di giorno 12 a Catanzaro, dovrebbero spiegare a lavoratori e pensionati come sarà possibile modificare il ddl bilancio a favore delle proposte unitarie del Sindacato Confederale, attraverso una discussione parlamentare che nella propria disponibilità economica ha solo 400 milioni €, sapendo che le forze parlamentari hanno già presentato oltre 3000 emendamenti. Ricordiamo alle persone, agli italiani che ogni emendamento proposto da maggioranza e opposizione sulla manovra economica, vuol dire euri.

Il nostro invece è uno sciopero costituzionale perché scioperare è un diritto sancito dall’art 40 della Carta ed è uno sciopero per la Costruzione, perché l’art 143 della legge di Bilancio, attenta alla coesione sociale, alla solidarietà nazionale, alla uguaglianza dei cittadini, principi sanciti dall’art 119 Costituzione

Tutto il resto rischia di essere fuffa..

Santo Biondo

Segretario generale

Uil Calabria