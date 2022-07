Il camper per la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro arriva a Reggio Calabria. Domani pomeriggio, dalle 18.00, sosterà a Piazza Camagna per sensibilizzare l’opinione pubblica reggina su temi delicati per la salvaguardia delle lavoratrici e dei lavoratori.

La campagna nazionale “Scendiamo in campo per la sicurezza. Un camper per la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro”, che è stata rilanciata dalla Uil Calabria e della Uil artigianato Calabria, è partita da Catanzaro il quattro luglio scorso e farà tappa in tutte le province calabresi.

Prima di raggiungere Piazza Camagna, il camper farà tappa a Polistena e Gioia Tauro per fare visita ad alcune imprese artigiane operative sul territorio della Piana.

La campagna “Scendiamo in campo per la sicurezza. Un camper per la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro”, è bene specificare, rientra nell’azione intrapresa dalla Segretarie nazionale della Uil, guidata da Pierpaolo Bombardieri, “Zero morti sul lavoro”. Una campagna nazionale che, proprio in questi giorni, è diventata campagna europea contro gli incidenti sul lavoro, in quanto la Confederazione sindacale europea ha deciso di riprenderla, farla propria e rilanciarla.

Questo evento rappresenta un primo esempio di come dovrà organizzarsi nei prossimi anni, anche l’azione del Sindacato per far avanzare le tutele e i diritti del mondo del lavoro.

Dimensione nazionale ed europea unite nell’interscambio della proposta e della rivendicazione, per costruire un futuro sociale contro ogni forma di diseguaglianza.