Un bimbo calabrese di 11 mesi in pericolo di vita, è stato trasportato d’urgenza con un Falcon 900 dell’Aeronautica militare decollato da Lamezia Terme in direzione dell’aeroporto di Ciampino a Roma con destinazione all’ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma. Il velivolo dell’Aeronautica è atterrato a Roma dopo la mezzanotte ed il piccolo era in continuo monitoraggio dall’equipe medica.