Prosegue il potenziamento predisposto da Poste Italiane in Calabria. Questa volta ad essere interessati, dal prossimo 15 febbraio, saranno 17 uffici dislocati su territorio regionale, di cui 10 nella provincia reggina.

E’ soddisfatto il Consigliere regionale dei Democratici Progressisti, Antonio Billari per la continua risposta di Poste Italiane nel saper ascoltare le esigenze dei cittadini.

Ricordiamo che molti uffici, da circa un anno, sono stati interessati dalle aperture a singhiozzo a causa delle limitazioni imposte non tanto dall’emergenza sanitaria quanto dalla scelta della direzione di Poste Spa che in alcuni Comuni, nonostante la massiccia presenza di utenti, ha aperto gli uffici al pubblico solo tre volte alla settimana.

“Una situazione, quella delle aperture a giorni alterni, che aveva creato disagi e criticità ai cittadini – ha affermato il Consigliere Billari -. Oggi apprendiamo che, grazie alla riprogrammazione delle attività dei propri presidi, Poste Italiane ha affrontato concretamente il problema”.

È dopo il caso di Cardeto, Rosalì o Melito Porto Salvo (qui, da lunedì prossimo, verrà ripristinato il doppio turno) buone nuove ci sono anche per Palmi, Montebello Jonico e Motta San Giovanni dove Poste Italiane ha previsto il potenziamento. Ma non solo. Ad essere interessati alla riapertura di 6 giorni su 7 saranno anche gli uffici di Sant’Elia di Condera, Reggio Calabria 13, Cannavò, San Gregorio, Condofuri, Terreti.