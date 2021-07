di Robin Hood

Aieta e Billari nella giornata di oggi hanno incontrato la candidata a governatore della Calabria Amalia Bruni. Il vertice non è andato bene per la candidata del Pd e M5S. Dalle indiscrezioni sulla riunione i due consiglieri regionali dei democratici progressisti sono stati chiarissimi con la Bruni, sottolineando che le decisioni del gruppo vengono assunte di comune accordo con Mario Oliverio oltre che qualsiasi decisioni di alleanze devono essere concordate con l’ex presidente della Regione Calabria. Aieta e Billari sono entrati nel merito del codice etico del Pd, rimarcando che in caso di accordo non ci devono essere veti verso le liste capeggiate da Oliverio. La Bruni sembra che si sia spinta nell’indicare la linea di proseguimento del metodo Callipo sulle candidature. In poche parole, non saranno candidati, in questa tornata elettorale, quelli che l’imprenditore del tonno ha lasciato fuori dalla coalizione di 2 anni addietro. Il vertice di sabato 31 Luglio dei supporters di Amalia Bruni, insieme a Boccia, parte in salita, resta poco tempo per mettere su qualche lista elettorale oltre al Pd nella competizione elettorale di Settembre. Dietro l’angolo si intravede l’ombra gigante di De Magistris?

