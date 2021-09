“Si resta allibiti di fronte all’annuncio del candidato Franz Caruso, che unisce sconcerto a confusione nel mettere nel suo programma l’abbattimento della sopraelevata di via Padre Giglio. La città di Cosenza ha bisogno, fra le tante cose, di un vero e proprio Piano della viabilità, dopo gli anni delle cervellotiche invenzioni del sindaco Occhiuto. Un piano concreto, basato su dati scientifici di viabilità e percorrenza, confermando ed esaltando le poche scelte di natura ecosostenibile. Affermazioni quali l’abbattimento della sopraelevata aumentano soltanto la confusione”. Lo scrive in una nota Bianca Rende, candidata a sindaca per la città di Cosenza