Bevacqua(Pd) alla ministra Gelmini: “non si può ridurre alla chiamata alla responsabilità il tema dell’autonomia, senza le perequazioni necessarie”

“La Ministra Gelmini ha annunciato che la legge

quadro sull’autonomia differenziata è pronta. Non vorrei che la discussione sul testo venga offuscata dalla guerra in atto. Insieme a tanti altri, sono anni che mi occupo della materia, segnalando le criticità sottostanti al progetto autonomistico: sarebbe davvero grave, se qualcuno volesse approfittare della situazione contingente”. È quanto dichiara il consigliere regionale Mimmo Bevacqua, che aggiunge: “Ancora più grave mi è parso leggere che l’autonomia è responsabilità. L’affermazione risponderebbe a verità soltanto se le condizioni fossero uguali per tutti. Perché, se si vuole parlare seriamente di responsabilità, allora si devono prima pareggiare tutte le sperequazioni esistenti: Livelli Essenziali delle Prestazioni, Infrastrutture, Servizi, Diritti, Sanità, Scuola. Basterebbe applicare una legge che già esiste: la n. 42 del 2009. È una questione di giustizia. Perché non può essere giusto correre i 100 metri iniziando dalla linea di partenza, mentre gli altri sono già posizionati a 10 metri dall’arrivo”.