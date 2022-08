“Il tema centrale sarà l’autonomia. Le parole odierne pronunziate da Salvini in Veneto sono chiare che più chiaro non si può e non lasciano spazio a dubbi. Il senatore, che nel 2018 è stato eletto in Calabria, ha gettato la maschera e rivelato il vero volto della sua Lega: il Sud andrà bene per prendere voti, ma poi ognuno per la sua strada e tanti saluti al popolo”. È quanto dichiara il capogruppo PD in Consiglio regionale, Mimmo Bevacqua, che aggiunge: “Da quattro anni, ne ho fatto un mio cavallo di battaglia, sostenendone le ragioni anche a inizio luglio, Cortona, nella riunione nazionale di Areadem. E non è una questione di meridionalismo piagnone: è che, così come la stanno congegnando, significherà la morte civile, economica e sociale del Sud. Perché vogliono mantenere il criterio della spesa storica (cioè: se finora hai avuto bisogno di poco, allora continuerai ad avere quel poco) e vogliono far partire l’autonomia senza prima pareggiare quei diritti che dovrebbero essere uguali per tutti i cittadini: Livelli Essenziali delle Prestazioni, Infrastrutture, Servizi, Sanità, Scuola”. “Non siamo contro una apertura ed un confronto su tali temi: sappiamo che su alcune materie è giusto delegare nuove competenze alla Regioni, ma è assurdo farlo in questo modo – prosegue Bevacqua – . Questa sorta di Robin Hood al contrario sarà domani in Calabria e non userà di certo le parole che ha usato oggi in Veneto: ma i calabresi non sono fessi”.