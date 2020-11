“Ancora una volta questa maggioranza di centro destra dimostra tutti i suoi limiti e la sua incapacità di mettere in campo iniziative efficaci. Quanto è successo oggi, con il click day del “Riapri Calabria 2”, è l’ennesima dimostrazione di una approssimazione che lascia senza parole. I trionfalismi degli annunci della Giunta, si sono sgonfiati in poche ore, davanti alla realtà di diecine di microimprese e professionisti che non sono riusciti ad accedere a causa del blocco della piattaforma telematica. Pare proprio che la disastrosa esperienza del “Riapri Calabria 1″ non abbia insegnato nulla: si continua con questi contributi a sportello, non tenendo neppure conto del fatto che la copertura di rete sul territorio calabrese manca della necessaria omogeneità. Anche stavolta, diecine di milioni di euro resteranno non distribuiti”. È quanto dichiara il consigliere regionale Mimmo Bevacqua, il quale aggiunge: “Impedire l’accesso ad almeno 15 mila domande vuol dire una cosa sola: fallimento della misura. Non c’era alcun bisogno di far impelagare gli imprenditori calabresi in questa pazza corsa a chi arriva prima. Il risultato è che moltissimi non sono neanche riusciti a partire”.