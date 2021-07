“L’ennesima passerella di ieri di Salvini in Calabria ha dimostrato ancora una volta, se ce ne fosse stato bisogno, il vuoto e l’inconsistenza di un populista sempre alla ricerca del colpo ad effetto. Peccato, però, che il leader della Lega abbia dimenticato che al suo fianco c’era il presidente attuale Spirlì, catapultato alla Cittadella per diretto volere di Salvini e da lui riconfermato come uomo di punta della prossima campagna elettorale.”. È quanto dichiara il capogruppo PD Mimmo Bevacqua, che aggiunge: “Evidentemente, Salvini dimentica che, negli ultimi due anni, a guidare la Calabria è stato il suo partito insieme al centro destra. Perché, se se ne fosse ricordato, avrebbe evitato la dura contestazione dei lavoratori delle Terme Luigiane; così come avrebbe evitato la brutta figura con qualche giornalista sul copia incolla operato dall’attuale Giunta, in merito al documento sugli indirizzi strategici della politica regionale sulle risorse europee malamente scopiazzato dal testo della Regione Lombardia, da noi denunciato in due distinte occasioni in Consiglio regionale. Se poi avesse approfondito anche sulle risorse europee, avrebbe scoperto che le infinite rimodulazioni dei fondi UE fatte da questa Giunta sono state tutte indirizzate a mance e mancette; soprattutto, avrebbe preso contezza del fatto che, in piena emergenza Covid e con gli ospedali al collasso, questa Giunta non è stata in grado di spendere nemmeno un centesimo dei 175 milioni di euro disponibili da novembre 2020. “Ma a Salvini – prosegue Bevacqua – la verità dei fatti interessa ben poco.”. Mi verrebbe, infine – conclude Bevacqua – da chiedere al senatore Salvini a che titolo ha partecipato ieri alla firma dell’accordo fra la Sorical e il Consorzio di Bonifica dello Ionio cosentino. Non lo ritiene forse un piegare le istituzioni agli interessi di partito? Ma, da sovranista, a questo è sicuramente abituato”.