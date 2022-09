“Ancora una volta, ci tocca dire «l’avevamo detto». Le perplessità che avevamo espresso su Azienda Zero vengono oggi certificate dalla Corte dei Conti: 700 mila euro all’anno per la sola gestione dei primi tre anni, peraltro attraverso risorse sottratte all’erogazione dei LEA (!); nessuna stima dei costi a medio e lungo termine; assunzioni di personale non meglio chiarite; nessuna analisi dei risparmi che giustifichi la nascita di questa nuova azienda. Avevamo invitato il Presidente Occhiuto a una discussione più approfondita di un provvedimento così importante per la sanità calabrese. Ma, non si sa per quali motivi, si è preferita la fuga in avanti e adesso i nodi vengono naturalmente al pettine”. È quanto dichiara il capogruppo PD in Consiglio regionale, Mimmo Bevacqua, il quale aggiunge: “Quantificazione dei costi, coperture e impatto finanziario: tutti ciò che avevamo messo a verbale nella seduta consiliare dello scorso dicembre, viene confermato dall’istruttoria della magistratura contabile. Ecco perché rinnoviamo al Commissario Occhiuto il medesimo appello: si fermi un attimo e consideri ogni iniziativa utile a potenziare la sua struttura commissariale e a individuare tutte le possibilità di utilizzo del personale con esperienza, professionalità e competenze presente nelle Asp e nelle Aziende Ospedaliere. Da parte nostra, non c’è alcuna preclusione a priori: ma c’è la volontà di favorire il buon senso e la buona amministrazione”