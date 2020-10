“Un mese fa, in Conferenza dei Capigruppo, si é deciso,all’unanimità, di affidare al Presidente del Consiglio regionale l’iniziativa legislativa per predisporre una proposta di legge finalizzata a rendere operante nelle elezioni regionali la doppia preferenza di genere. Lo avevamo fatto,su mia proposta, vista sull’argomento la condivisione generale, per rendere unitaria, coesa e veloce l’approvazione, ma anche per esaltare e valorizzare il ruolo e la funzione dell’Assise regionale”. Lo afferma il capogruppo Pd in Consiglio regionale Domenico Bevacqua, che aggiunge: “La Calabria avrà così modo, finalmente, di legiferare correttamente, assicurando eguaglianza tra donne e uomini per l’accesso alle cariche pubbliche. Costituzione e Statuto – finisce Bevacqua – assegnano, anche alla Regione, il compito di rimuovere ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, economica, culturale e politica. Per questo, invitiamo il presidente Tallini a redigere la proposta di legge, per poterla approvare all’unanimità in Commissione e in Consiglio entro la fine dell’anno”.