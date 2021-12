Infrastrutture e trasporti. Il consigliere regionale del Pd si sofferma su due importanti ed attuali tematiche. “Ogni volta che si affrontano questi due temi con riferimento alla Calabria, si tende a dimenticare la presenza-assenza al tavolo di due convitati di pietra che, invece, devono essere chiamati in causa ed anche ad alta voce: mi riferisco, naturalmente, ad Anas ed a Rfi. Perché, è bene ricordarlo, la Calabria è prigioniera di inconcepibili ritardi da parte loro, rispetto ad una montagna di opere già finanziate per svariati miliardi e progetti che non diventano mai definitivi”, afferma Bevacqua. Il consigliere dem spiega che si tratta “di una serie incredibile di interventi infrastrutturali di importanza primaria quali il nuovo tratto stradale della A2 tra Altilia e Cosenza; il nuovo svincolo della A2 a Settimo di Rende; l’ammodernamento della statale 106 tra Crotone e Sibari e nel reggino; la trasversale della Serre; l’elettrificazione della linea jonica;

l’ammodernamento della trasversale ferroviaria tra Catanzaro Lido e Lamezia Terme e la realizzazione della nuova fermata ferroviaria a Settimo di Montalto”.

Sono tutte opere- per Bevacqua- che, pur “essendo da tempo già destinatarie delle risorse necessarie, languono in larga parte nell’assurdo rimpallo di burocrazie interne agli enti di pertinenza. Gli incontri di routine con i rispettivi dirigenti e responsabili si sono sempre dimostrati semplici palliativi e una perdita di tempo. È necessario che il Presidente della Regione intervenga in maniera dura e diretta”, la sua proposta.