Bevacqua (Pd), “Il centrosinistra unito vince, bravo Franz: ora scelte autonome”

“Abbiamo colto bene il messaggio del popolo. La città di Cosenza voleva cambiare ed ha scelto Franz. Da subito al lavoro adesso per una città che ha bisogno di tornare alla normalità”. Il consigliere regionale del Pd, Mimmo Bevacqua, esprime piena soddisfazione per il risultato elettorale di Cosenza. “Non bisogna deludere i cittadini”, il suo messaggio. “Occorre mettere in campo sin dal primo minuto una netta discontinuità con il passato. Siamo sicuri che l’avvocato metterà in campo tutta la sua autorevolezza, dimostrando autonomia nelle scelte che dovrà compiere per il salto di qualità”, afferma Bevacqua.

“Il centrosinistra unito può finalmente tornare ad amministrare una città importante come Cosenza. Siamo pienamente al fianco di Franz e della squadra che, intorno alla sua importante figura, saprà e dovrà governare i prossimi anni. Scelte importanti per Cosenza e per la Calabria. Scelte che devono necessariamente essere condivise ed affrontate con preparazione e coscienza. Siamo certi che tutto ciò può essere fatto dall’avvocato ed amico Franz Caruso”, assicura Bevacqua.