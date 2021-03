“Le risorse del Recovery Plan devono essere utilizzate per creare e ricchezza e occupazione in Calabria: ciò non può che avvenire partendo dalle specifiche opportunità che caratterizzano i territori. Come non pensare, allora, alla valorizzazione del Parco della Sibaritide e allo straordinario patrimonio culturale, storico e archeologico della Calabria? Ecco perché desideriamo lanciare oggi una proposta chiara e mirata: avviare una organica campagna di scavi archeologici in Calabria che coinvolga tutti i giovani calabresi a diverso titolo utilizzabili nel settore. Il progetto darebbe occupazione a 2 mila giovani e potrebbe essere incardinata in partenariato tra Ministero Beni Culturali, Unical e Parco Sibari, al cui direttore, dott. Filippo Demma, chiederò, nei prossimi giorni, un incontro in merito”. È quanto dichiara il capogruppo PD in Consiglio regionale, Mimmo Bevacqua, che aggiunge: “Bisogna sfruttare al meglio l’autonomia speciale che il Ministro Franceschini ha esteso al Parco Archeologico della Sibaritide e la Calabria deve dimostrare di avere la capacità di far valere la sua straordinaria storia magno-greca e mediterranea. Gli studi dimostrano che ogni euro speso in questo genere di investimenti ne genera tre, soltanto di indotto locale. Abbiamo i siti, abbiamo le competenze: trasformiamole in moltiplicatori produttivi”.