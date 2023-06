«Con rammarico siamo costretti a registrare un nuovo sgarbo istituzionale da parte della maggioranza di centrodestra. La IV Commissione “Assetto e utilizzazione del territorio e protezione dell’ambiente” si è riunita per l’elezione del vicepresidente e, invece, di dare spazio al rappresentante del maggior partito di opposizione Antonio Billari, il centrodestra ha fatto in modo che si arrivasse all’elezione di Ferdinando Laghi del gruppo De Magistris presidente».

Ad affermarlo è il capogruppo del Pd in Consiglio regionale Mimmo Bevacqua che prosegue: «Un atteggiamento incomprensibile quello del centrodestra che non può che fare pensare a un imminente passaggio di Laghi in maggioranza. In ogni caso il Pd, pur stigmatizzando quanto avvenuto, proseguirà con lo stesso impegno nella propria attività di opposizione con la stessa coerenza di sempre».