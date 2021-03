“L’improvvisazione che guida questo governo regionale determina giorno per giorno situazioni sempre più preoccupanti per la salute dei cittadini: ne sono imbarazzante testimonianza le vicende inerenti l’ospedale da campo di Vaglio Lise a Cosenza.

Risulta, infatti, che l’Unità di Crisi regionale per il Covid-19, presieduta dal f.f. Spirlì, abbia chiesto e ottenuto la trasformazione di questo ospedale in centro di vaccinazione: proprio ora, in piena terza ondata e con le varianti che dilagano, con gli ospedali della provincia al collasso e con ambulanze costrette a portare pazienti a Catanzaro”. È quanto dichiara il Capogruppo PD Mimmo Bevacqua, che aggiunge: “Sarebbe sicuramente stato più logico pensare all’utilizzo di altri spazi attualmente perfettamente disponibili. Sono diecine le strutture capaci di diventare punti vaccinali: Cosenza ha palestre, cinema, teatri, campi sportivi, tutti vuoti e tutti adeguati a una riconversione che può essere operata in brevissimo tempo”. “Abbiamo i mezzi e abbiamo gli uomini – conclude Bevacqua – ma questa catena di comando non è in sintonia con la realtà”.