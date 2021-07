“Noi non siamo interessati a nessuna nomina e non intendiamo indicare alcun nome. Se, com’è il caso specifico del Corecom, si tratta di atto necessario per evitare decadenze e commissariamenti, il gruppo PD propone che si proceda al sorteggio fra i soggetti candidati idonei”. È quanto dichiara il capogruppo PD, Mimmo Bevacqua, in relazione alla nota del Presidente del Consiglio regionale che invita la minoranza a comunicare i nominativi di pertinenza. “La nostra posizione in merito – prosegue Bevacqua – è nota e la ribadiamo: visto il regime di prorogatio che vive l’Assemblea, non siamo disposti a partecipare alla discussione e approvazione di nessun atto che non sia urgente e indifferibile. Sarebbe bene che anche la maggioranza si rendesse conto che deve cessare questa corsa all’accaparramento delle postazioni a ridosso delle elezioni. Lo impone la responsabilità istituzionale, lo impone il buon senso, lo impone la correttezza dell’agire politico”.