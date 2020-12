“Nonostante i ripetuti appelli al rispetto e al buon senso, la Giunta regionale continua a fare campagna elettorale sulle spalle dei calabresi.

Questa volta – dichiara il capogruppo del PD Bevacqua- tocca alle risorse stanziate dal Governo nazionale lo scorso anno volte alla realizzazione di opere pubbliche per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio.

Ebbene, senza effettuare un avviso, valutare ipotesi alternative di investimenti da selezionare, stabilire dei criteri preventivi per la scelta delle opere finanziare o definire graduatorie, l’esecutivo regionale ha deciso, lo scorso 30 novembre, di assegnare oltre 11 milioni di euro a circa 35 comuni calabresi sulla base di < <...riunioni tra i vertici amministrativi dei Dipartimenti regionali potenzialmente interessati...>>.

La cosa ancora più stupefacente è che solo due interventi riguardano la messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, nonostante le denunce fatte a più riprese dal sottoscritto!”.

“Ogni settimana – aggiunge Bevacqua – si scopre una Delibera natalizia per fare qualche regalo elettorale: se questa è l’ordinaria amministrazione che il Governo di centrodestra continua a perpetrare ai danni dei Comuni, stiano sicuri che presto il pacco lo faranno direttamente i calabresi”.