“Autorizzare l’impianto di pale eoliche a Cirò, nel bel mezzo dei vigneti, nel cuore della produzione di vini pregiati, è semplicemente fuori da ogni logica e l’assessore De Caprio deve far sentire subito l’opposizione della Regione a un progetto simile. Quando si parla tanto di green economy, si deve capire che, in Calabria, il primo fondamentale tesoro verde sono la nostra biodiversità e le nostre eccellenze agroalimentari”. È quanto dichiara il Capogruppo PD in Consiglio regionale, Mimmo Bevacqua, il quale aggiunge: “Fanno benissimo gli esponenti di Slow Food a lanciare l’allarme e a pretendere dall’assessore regionale all’ambiente una presa di posizione chiara e forte”. “Investire nelle energie rinnovabili – conclude Bevacqua – non vuol dire certo distruggere ciò che non potrà più essere rinnovato: il nostro paesaggio, il nostro ambiente e l’economia realmente sostenibile che lo valorizza. Dal turismo a quell’agricoltura intelligente che produce prodotti di alto valore e che, come il vino cirotano, rappresentano un marchio di richiamo e di preminenza per l’intera Calabria”.