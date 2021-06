“Hanno cercando di mettere una maldestra pezza che si è rivelata peggiore del buco. L’undici marzo scorso, gli incredibili copia e incolla che avevamo scoperto avevano costretto la maggioranza a ritirare il documento: oggi ce ne è stato presentato uno sostanzialmente identico. Credevamo che a marzo si fosse toccato il punto più basso della superficialità di questa Giunta regionale: oggi siamo scesi un gradino sotto”. È quanto dichiara il Capogruppo PD Mimmo Bevacqua in merito al Provvedimento sugli Indirizzi strategici Calabria UE 2021-2027, presentato nell’odierna seduta di Consiglio Regionale. “Evidentemente – prosegue Bevacqua – i solerti copisti ai quali si è rivolta questa incredibile Giunta proprio non avevano voglia di spremersi le meningi e, per questo, abbiamo sollecitato un’inchiesta che chiarisca a che titolo vengano pagati soggetti che si limitano a copiare. Il documento è, peraltro, una scatola vuota, privo di qualsiasi visione strategica e strutturale rispetto alle occasioni e alle opportunità irripetibili che la Calabria vedrà nei prossimi 6 anni grazie alla programmazione europea. Detto questo, come ho rimarcato nel mio intervento in Aula, c’è da chiedersi il perché di questa forzata accelerazione, visto che manca ancora la firma di partenariato fra il Governo e la UE. Forse che qualche dirigente vuole condizionare fin d’ora le scelte future? Oppure qualcuno è preoccupato elettoralmente di non avere nel futuro governo regionale il ruolo che ha oggi?”.