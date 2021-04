“Stamattina ho incontrato una delegazione di partecipanti al concorso di operatore socio sanitario in attesa dell’ultima prova prevista nel prossimo mese di maggio: mi hanno messo al corrente delle loro preoccupazioni in merito ad una ipotetica assunzione di tali figure provenienti da graduatorie aperte di altre province calabresi”. È quanto dichiara il capogruppo PD in Consiglio regionale, Mimmo Bevacqua, che aggiunge: “Condividendone le ragioni, ho sentito il dovere di sentire telefonicamente il commissario dell’azienda ospedaliera di Cosenza, Dott.ssa Mastrobuono, la quale, dopo avermi manifestato puntualmente le criticità oggi presenti, mi ha informato sulle azioni messe in campo per far fronte all’emergenza in atto con l’utilizzo di operatori socio sanitari attraverso rapporti di collaborazione a tempo determinato. Nel contempo, mi ha espresso la sua ferma volontà di concludere le procedure concorsuali entro poco tempo, in modo tale da stilare successivamente la graduatoria da dove attingere per l’assunzione a tempo indeterminato per un numero congruo di soggetti interessati. Nel ringraziarla per la sua disponibilità e chiarezza, ho ribadito che continuerò a seguire costantemente tale vicenda il cui rapido esito darebbe, finalmente, non solo sicurezza di reddito a tante famiglie cosentine, ma aiuterebbe a migliorare i servizi dell’azienda ospedaliera, oggi gravati da una pesante carenza di personale”.