“Tutto il mondo sa cos’è il Centro internazionale di Studi Gioachimiti (riconosciuto con legge dal 1989) ma la Regione ha pensato bene di escluderlo dal bando del 26 luglio per sostenere eventi culturali finalizzati alla valorizzazione del pensiero di Gioacchino da Fiore. Non ha alcuna importanza che il Centro abbia organizzato 9 Congressi internazionali, 800 seminari e pubblicato 70 opere di e su Gioacchino: l’unica cosa che conta è che fra due mesi si vota e i finanziamenti devono essere diversamente dirottati”. È quanto dichiara il capogruppo PD Mimmo Bevacqua, che aggiunge: “La Giunta intervenga immediatamente per sanare lo sconcio: è davvero incredibile e ingiustificabile che venga escluso dalla possibilità di presentare progetti il Centro più idoneo a presentarli. Nella Divina Commedia, Dante scrive: «e lucemi dallato / il calavrese abate Giovacchino / di spirito profetico dotato»; ma forse nemmeno lo spirito profetico di Gioacchino avrebbe previsto un tale imbarbarimento della sua terra”.