“Mi ero augurato, nei giorni scorsi, che la fase congressuale del PD in Calabria si svolgesse nel rispetto delle date fissate a metà gennaio: oggi, sono particolarmente contento del fatto che Nicola Irto abbia annunciato a Lamezia la sua candidatura. La candidatura di Nicola era quella da me auspicata e riscuote pertanto la mia piena fiducia”. È quanto dichiara il consigliere regionale Mimmo Bevacqua, che aggiunge: “Ho trovato del tutto convincenti le parole con cui Irto ha evidenziato la necessità di rigenerare il partito calabrese nelle idee e nella valorizzazione dei circoli e dei territori: si tratta di una strada opportuna e necessaria, l’unica che può garantire il rispetto della pluralità interna e, nel contempo, mettere in moto una reale motivazione delle tante energie presenti e stimolare quelle nuove adesioni capaci di arricchire in termini di proposte solide e credibilità nelle comunità”. “Altrettanto condivisibile – conclude Bevacqua – ritengo sia il richiamo di Irto ad una appartenenza nazionale che non mortifichi il livello territoriale: la rivendicazione della giusta autonomia nelle scelte del gruppo dirigente calabrese è indice di responsabilità e deve essere un punto fermo”.