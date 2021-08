“Apprendo con favore dell’impegno assunto oggi dal ministro Patuanelli nell’incontro tenutosi con i Sindaci in relazione al dramma incendi in Calabria: la dichiarazione di emergenza in programma al prossimo Consiglio dei Ministri e la conseguente dotazione finanziaria sono un primo indispensabile passo. Così come, però, è emerso in maniera chiara dalla interlocuzione istituzionale, senza un serio e immediato progetto di prevenzione e cura del territorio, continueremo a non cogliere il nocciolo vero della questione. Per questo insisto e mi sono permesso di inviare la settimana scorsa una lettera al Presidente Draghi, alla quale ho allegato il mio progetto normativo organico di medio e lungo periodo denominato “Montagna Solidale – TerraFerma”: c’è bisogno di forze giovani, adeguatamente formate e sapientemente coordinate, per custodire e vivere i territori. L’abbandono e lo spopolamento delle aree montane e boschive è il primo punto da affrontare”. È quanto dichiara il capogruppo PD Mimmo Bevacqua, che aggiunge: “Salvaguardia del territorio e presenza intelligente dell’uomo sono le due facce della stessa medaglia: non si dà l’una senza l’altra”.