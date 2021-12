“Credo che l’allarme lanciato dal direttore dell’Unità operativa complessa di Pneumologia Covid dell’ospedale di Corigliano Rossano, Giovanni Malomo, vada senza indugi recepito dal neo commissario Occhiuto attraverso azioni concrete di efficacia immediata: come denuncia anche il direttore del dipartimento di Emergenza accettazione, Natale Straface, il reparto Covid è saturo e, nei prossimi giorni, si potrebbe arrivare alla temuta decisione di chiudere il Pronto Soccorso per riservarlo ai soli pazienti Covid. Si tratta, chiaramente, di una situazione gravissima e un intervento non può tardare oltre”. È quanto dichiara il consigliere regionale Mimmo Bevacqua, che così prosegue: “Dopo le nomine portate a termine, compresa quella a sub commissario del colonnello Bortoletti, adesso bisogna agire. La passata gestione, sia quella commissariale sia quella di governo regionale, ha brillato unicamente per la sua nullità: nessuna nuova terapia attivata, reparti al collasso e una montagna di denari disponibili e inutilizzati. È necessario anche capire se, come riportato da diverse fonti, manchino una comunicazione costante e un reale coordinamento tra gli spoke sul territorio e l’Azienda Ospedaliera di Cosenza: se le indiscrezioni rispondessero al vero, sarebbe semplicemente inaccettabile”. “Abbiamo accolto con favore – conclude Bevacqua – gli intendimenti manifestati dal Presidente Occhiuto a seguito dalla sua nomina a commissario: ora c’è da passare ai fatti”.