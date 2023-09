Tanti i temi politici che si stanno sviluppando nel corso della festa dell’Unità regionale che il Pd sta svolgendo a Vibo Valentia e che richiederanno la massima attenzione nel prossimo futuro per difendere l’unità del Paese e i diritti delle fasce più deboli.

«Serve sempre maggiore consapevolezza del ruolo che un grande partito come il nostro deve svolgere in un momento delicato come questo – ha detto il capogruppo del Pd in Consiglio regionale Mimmo Bevacqua intervenendo prima dell’avvio dei lavori della prima giornata – Il governo nazionale sta mettendo in ginocchio il Sud e la Calabria con il benestare del presidente Occhiuto. Sono in discussione diritti fondamentali come quello allo studio, alla salute e al lavoro e la stessa unità del Paese. Su questi temi il Pd deve intraprendere una battaglia che sappia coinvolgere la cittadinanza e tutte le forze sociali e politiche che ne riconoscono l’importanza».

Il capogruppo Bevacqua, nel rivolgere un buon lavoro a tutti gli attori che si alterneranno sul palco di Vibo Valentia, ha poi indicato la strada per costruire un centrosinistra sempre più forte.

«Proprio sulle battaglie comuni e su una stessa visione di futuro si può e si deve aprire la coalizione cominciando da quelle forze politiche che già ci sono vicine» ha detto ancora Bevacqua rivolgendosi direttamente al sindaco di Catanzaro Nicola Fiorita, presente alla festa, che ha invitato ad iscriversi al Pd. Fiorita non ha risposto esplicitamente, ma ha garantito l’appoggio della sua forza civica alle battaglie comune indicate dal Pd. Un segnale importante e significativo lungo la strada della costruzione di una coalizione sempre più forte in grado di costruire una reale alternativa di governo alla destra.