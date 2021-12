“Il presidente Occhiuto ha disposto, con ordinanza, l’obbligo della mascherina anche all’aperto. Misura che non discuto: ritengo, infatti, che ogni azione rivolta a contenere la circolazione del virus e ad evitare la crescita dei contagi, sia la benvenuta. Mi sembra, però, contraddittorio esonerare dall’obbligo gli under 12: oramai è dato acclarato che moltissimi focolai si sviluppano nelle scuole di ogni ordine e grado”. È quanto dichiara il consigliere regionale Mimmo, che aggiunge: “Dal momento che è stata appena aperta la campagna vaccinale per i ragazzi sopra i cinque anni, potrebbe risultare fuorviante introdurre una misura sulle mascherine che non contempla gli infradodicenni: non è il momento di lasciare spazi alla confusione. Bisogna che le istituzioni, tutte le istituzioni, si muovano di concerto con le acquisizioni scientifiche e forniscano direttive chiare e coerenti. Per questo, invito il presidente Occhiuto a rettificare la sua ordinanza in relazione al punto indicato. La stragrande maggioranza dei ragazzi calabresi è pronta a fare il proprio dovere, a proteggersi e a proteggere, e a tenere comportamenti consoni alla vita in comunità”.