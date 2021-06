Quanto accaduto di recente a Belvedere Marittimo è un problema che per essere risolto richiede la collaborazione fra Istituzioni a tutti i livelli» – lo afferma il Presidente della Commissione parlamentare antimafia Nicola Morra a seguito dei recenti fatti di cronaca: un uomo è stato ferito con un’arma da fuoco nei pressi di un lido sul lungomare cittadino.

«E’ necessario – prosegue Morra – un intervento per fortificare i presidi di legalità che restituiscano sicurezza ai cittadini. Proprio adesso che si tenta di ripartire dopo due anni di pandemia non possiamo permetterci che piccoli imprenditori ed il territorio tutto siano costretti a subire questi atti intimidatori».

Morra conclude anticipando le future mosse dell’antimafia di cui è Presidente: «La Commissione Antimafia ha ancora delle attività da svolgere sul territorio calabrese, una delle missioni che faremo sarà certamente a Cosenza in cui ragioneremo di tutto il territorio e delle dinamiche criminali che si registrano».