Approvazione del piano da 67 milioni per assistenza domiciliare ad anziani e disabili nella regione annunciato dall’assessore regionale al Welfare.

La recente approvazione in Giunta della Programmazione regionale per la non autosufficienza triennio 2019-2021 rappresenta un importante passo avanti per le politiche sociali del territorio.

Il finanziamento di oltre 67 milioni di euro consentirà di avviare un percorso di integrazione di servizi socio-sanitari, con l’obiettivo di realizzare un migliore Welfare di comunità regionale e locale.

La priorità data dall’assessore al Welfare Emma Staine all’assistenza domiciliare per anziani e disabili dimostra l’attenzione e la cura verso coloro che necessitano di assistenza e supporto.

Grazie a una logica di sussidiarietà orizzontale tra le istituzioni pubbliche e il terzo settore, si garantiranno i livelli essenziali delle prestazioni e si potrà offrire un supporto concreto alle persone non autosufficienti.

Inoltre, il progetto regionale per l’assistenza alle persone non autosufficienti, basato sulla centralità della persona e sui suoi bisogni specifici, rappresenta un passo importante verso una comunità più inclusiva e solidale.

