Bce, Salvini “Sconcertante bruciare miliardi di risparmi”

MILANO (ITALPRESS) – “E’ incredibile, sconcertante e preoccupante che mentre c’è un governo che sta facendo di tutto per aumentare stipendi e pensioni e tagliare le tasse, la Bce, in un pomeriggio di metà dicembre, approvi una norma che brucia miliardi di euro di risparmi in Italia e in tutta Europa facendo schizzare lo spread. Certe scelte dovrebbero essere meditate e spiegate. Un approccio quantomeno discutibile. Non si fa così, non funziona così”. Lo ha detto il leader della Lega e ministro alle Infrastrutture, Matteo Salvini, a margine dell’evento celebrativo dei 75 anni di Assologistica alla Biblioteca del Circolo Filologico Milanese, commentando la decisione della Banca Centrale europea di aumentare i tassi di interesse di mezzo punto percentuale.La presidente Christine Lagarde ‘premè sul governo italiano affinchè ratifichi la riforma del Mes? “L’importante è che venga coinvolto il Parlamento eletto dal popolo”, replica Salvini.

– foto agenziafotogramma.it –

(ITALPRESS).