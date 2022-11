L’episodio che ha colpito questa notte l’assessore all’urbanistica del comune di San Luca Francesco Cosmo e la sua famiglia con l’incendio dell’auto davanti l’abitazione, è gravissimo e merita la massima attenzione.

Tre anni e mezzo fa il comune di San Luca è uscito dal lungo commissariamento e grazie alle liste di Klaus Davi (che mi elesse consigliera comunale) e Bruno Bartolo, si è riusciti a dare un governo cittadino all’insegna della democrazia e della legalità.

Numerosi sono gli sforzi del sindaco e della Giunta per chiedere a tutti gli interlocutori istituzionali la massima attenzione al Comune, che ha voglia di crescere, cogliendo opportunità culturali, bandi, finanziamenti per sviluppare al meglio le proprie potenzialità.

L’assessore Cosmo si è dimostrato da subito operativo nel suo ruolo e vicino alla cittadinanza nel quotidiano, mai risparmiandosi in termini di tempo e dedizione.

Vanno, quindi, stigmatizzati e perseguiti i vili attacchi incendiari, che nel comune non si vedevano da anni, nella speranza che le Autorità preposte arrivino ad accertare prontamente i responsabili consegnandoli alla giustizia.

Personalmente, invito la Commissione regionale anti ‘ndrangheta guidata dall’On. Giuseppe Gelardi ad utilizzare i poteri normativamente attribuitegli per fare la propria parte sull’accaduto.

Anche la Regione Calabria, che molte volte ha dimostrato vicinanza a San Luca, sono sicura che anche questa volta non farà mancare il proprio apporto.