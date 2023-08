Il cantautore Barreca torna sul palco con una serie di live ad agosto nella sua regione. L’artista calabrese, dopo il successo dei suoi due primi album – Dall’altra parte del giorno, 2021, ed Eppure adesso suono, 2022 – e la fortunata partecipazione al prestigioso Premio Fabrizio De Andrè nello scorso anno, si esibirà durante questa estate in spettacoli dal vivo in varie location.

Si parte con due tappe inserite nel programma della Città Metropolitana di Reggio Calabria. Gli appuntamenti promossi e finanziati dall’Ente metropolitano si terranno il 9 Agosto a Terranova Sappo Minulio, e il 13 a Gioia Tauro, in occasione della Festa patronale.

Il 17 Agosto sarà la volta di Acri, in provincia di Cosenza, per un concerto della nota rassegna Fatti di Musica, diretta da Ruggero Pegna e Dario De Luca, con un prestigioso cartellone che ospiterà nomi del calibro di Mannarino, Carl Brave, Salmo.

Il 25 Agosto un esclusivo spettacolo di musica e teatro, a Roccella Jonica, vedrà Barreca condividere il palco con due noti artisti, Violante Placido e Mauro Ermanno Giovanardi. L’evento è organizzato in collaborazione con il Centro Teatrale Meridionale.

Il 27 Agosto, poi, il concerto si svolgerà a Mileto nell’ambito del programma a cura della Regione Calabria – Calabria Straordinaria.

Infine, il ritorno a “casa”, nella sua Taurianova, il 7 Settembre per la Festa patronale.

Ad accompagnarlo la sua band di musicisti straordinari, con i quali ha condiviso i successi di questi ultimi anni: tastiere Riccardo Anastasi, batteria Alberto Catania, basso e contrabasso Davide Sergi, chitarre Angelo Durantini, sax, flauto e chitarre Matteo Scarcella.

Una produzione artistica eccellente dona alla sua musica “uno spessore amorevolmente antico”; Barreca appartiene pienamente, come gli è stato riconosciuto, alla musica d’autore italiana, i suoi riferimenti sono Dalla, Fossati, De Andrè, Paoli e Tenco.

Molte le collaborazioni che lo hanno accompagnato nel suo percorso: da ricordare, nell’ultimo album, il duetto con Peppe Voltarelli in “Che fortuna!”, e con Mauro Ermanno Giovanardi in “Ma anche d’amore”. Poi numerosi i live e le partecipazioni a eventi che lo hanno fatto conoscere a livello nazionale, come l’omaggio a Luigi Tenco il 21 marzo a Roma insieme a grandi artisti della cultura e della musica italiane.

Al Premio Fabrizio De Andrè si è imposto all’attenzione con “Scirocco”, un testo di denuncia dalle sonorità mediterranee, che il noto critico musicale Paolo Talanca ha definito “profondo, potente e coinvolgente”.

Ormai più che una promessa della musica italiana, Barreca sul palco è garanzia di un vero coinvolgimento, che rapisce e riporta alla tradizione più autentica del cantautorato che fa sognare, riflettere, emozionare.