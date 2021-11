Bankitalia, in Sicilia torna la crescita con espansione Pil del 7%

PALERMO (ITALPRESS) – “Dalla primavera del 2021 l’attività economica in Sicilia è tornata a crescere, favorita dalla attività di vaccinazione e dal progressivo allentamento delle misure di restrizione. Per il primo semestre dell’anno l’indicatore trimestrale dell’economia regionale segnala una espansione del Pil del 7%”. Lo dice la nota di aggiornamento sull’economia siciliana redatta dalla sede regionale della Banca d’Italia di Palermo e presentata questa mattina.

“La crescita dell’Isola – notano gli analisti – segna una crescita robusta ma lievemente inferiore a quella media italiana. E sulla base degli indicatori più aggiornati, anche qualitatitivi, il miglioramento della congiuntura è proseguito anche nei mesi estivi”.

“Si tratta di una nota dai dati incoraggianti – dice Pietro Raffa, direttore della sede regionale della Banca -, è una crescita che riguarda quasi tutti i settori dell’economia, sia industria che servizi. Le imprese del nostro campione ci dicono che nel corso del 2021 il fatturato è cresciuto molto più che nell’anno precedente”.

Tra i settori migliori quello delle costruzioni grazie agli incentivi e il turismo sebbene ancora la componente estera non sia stata recuperato appieno. “La sfida è trasformare questa crescita in una crescita strutturale. Dobbiamo sperare nelle riforme e in un utilizzo efficiente delle risorse del Pnrr”, aggiunge Raffa.

(ITALPRESS).