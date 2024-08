Nelle case comunali di Molochio e Scido si registra grande soddisfazione per il raggiungimento di questo importante obiettivo. Gli amministratori e i tecnici dei due Comuni vedono in questo finanziamento un risultato frutto della professionalità e della lungimiranza con la quale vengono amministrati i due Comuni.

“ Sono stati presentati 2638 progetti preparati da Comuni di tutta Italia e finanziati 144. Esserci classificati centoventicinquesimi ci fa capire che il nostro lavoro raggiunge risultati importanti anche quando ci confrontiamo in ambito nazionale” – così ha dichiarato il Sindaco di Molochio Marco Caruso.

Ha continuato il Sindaco di Scido Giuseppe Zampogna:“ La sinergia tra municipalità è parte del nostro agire politico e anche questa volta ci ha fatto raggiungere un eccellente risultato. Progettando e lavorando insieme si alza il livello di professionalità e si può ambire a traguardi sempre maggiori e più importanti per il nostro territorio.”

La finalità scelta per questo progetto è stata la riqualificazione urbana per migliorare l’ offerta turistica e il progetto prevede: “intereventi di ristrutturazione dei percorsi viari di valore storico e culturale dei Comuni di Molochio e Scido”.

È innegabile che il corposo finanziamento avrà delle ricadute importanti sulle due Comunità pre-aspromontane e vista l’ importanza del finanziamento negli uffici dei due Comuni si è già pronti “a mettere a profitto” il finanziamento al più presto possibile.

