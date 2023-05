Bancarotta fraudolenta per il fallimento della società Ofin. Con questa accusa l’ex sindaco di Cosenza e senatore di Forza Italia Mario Occhiuto è stato condannato dal tribunale collegiale di Cosenza a 3 anni e sei mesi, divieto di esercizio dell’attività d’impresa per tre anni e l’interdizione dai pubblici uffici per cinque.

Secondo l’accusa, Occhiuto avrebbe distratto a più riprese dalla società operante nel settore immobiliare poi fallita nel 2014 tre milioni di euro.

Nella ricostruzione della vicenda, effettuata dalla Guardia di finanza sotto il coordinamento della Procura di Cosenza, il senatore azzurro avrebbe trasferito parte delle somme – ammontanti a circa 2 milioni di euro – nelle casse di altre sempre riconducibili all’architetto cosentino. Mentre le altre presunte sottrazioni riguarderebbero alcuni immobili. La vicenda ora sarà valutata dalla Corte d’Appello di Catanzaro a cui Nicola Carratelli legale del senatore ha già annunciato che ricorrerà.