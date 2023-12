Il Tribunale del Riesame ha rimesso in libertà l’avvocato ed ex senatore di Forza Italia, Giancarlo Pittelli. L’ex parlamentare è stato coinvolto nei giorni scorsi nell’inchiesta per bancarotta fraudolenta che ha portato il penalista catanzarese agli arresti domiciliari. Il Riesame ha accolto l’istanza dei suoi avvocati Astolfo D’Amato e Guido Contestabile.

Le indagini condotte dalla Guardia di Finanza che hanno coinvolto Pittelli riguardano la costruzione, peraltro mai avvenuta, di un complesso turistico a Copanello di Stalettì per il quale nel 2004 era stato ottenuto un finanziamento pubblico con il Por di oltre 4 milioni di euro.