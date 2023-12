Resta ai domiciliari l’avvocato ed ex parlamentare di Forza Italia, Giancarlo Pittelli. Lo ha deciso il gip del Tribunale di Catanzaro che ha, quindi, confermato la misura applicata nei giorni scorsi con l’accusa di bancarotta fraudolenta nell’ambito di un’operazione della Guardia di Finanza coordinata dalla Procura di Catanzaro. Pittelli, che è rimasto coinvolto nell’operazione in quanto amministratore di fatto di una società già in liquidazione e, successivamente, dichiarata fallita, è comparso poi davanti al gip per l’interrogatorio di garanzia. Respinta, dunque, la revoca avanzata dai suoi legali, gli avvocati Astolfo Di Amato e Guido Contestabile.