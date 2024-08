Bambino di tre anni muore annegato in piscina a Palermo

PALERMO (ITALPRESS) – Un bimbo di 3 anni è morto dopo essere annegato nella piscina della propria abitazione, in via del Tritone a Palermo, nella borgata marinara di Barcarello. Inutili i tentativi di rianimazione da parte dei sanitari del 118 e degli agenti di Polizia giunti sul posto per tentare di salvarlo. L’incidente è avvenuto nel corso del primo pomeriggio: in corso accertamenti per ricostruire la dinamica.

– Foto Agenzia Fotogramma –

(ITALPRESS).