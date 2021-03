“Con interrogazione a risposta scritta nº 101 del 23.02.2021 ho chiesto al Presidente del Consiglio della Regione Calabria di avere, celermente, chiarimenti sulle misure di sostegno attuate, ed attuabili in futuro, in favore delle famiglie con figli affetti da disturbi dello spettro autistico”. É quanto rende noto il Consigliere regionale, Graziano Di Natale, vicepresidente della commissione Anti ‘Ndrangheta della Regione Calabria, a seguito di svariati icontri con diverse famiglie calabresi interessate e coinvolte.

“Le Istituzioni -prosegue Di Natale- devono garantire il pieno rispetto della dignità umana e dei diritti di autonomia della persona diversamente abile e promuovere la piena integrazione del disabile nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella società. Purtroppo, mio malgrado, sebbene è compito della Regione Calabria assicurare i servizi e le prestazioni per la cura, l’assistenza, la riabilitazione, la tutela giuridica ed economica delle persone diversamente abili, devo asserire con grande rammarico che una delle categorie di diversamente abili priva di idonea assistenza nella nostra Regione è rappresentata dai bambini affetti da disturbi dello spettro autistico”.

Il segretario-questore dell’assemblea regionale, senza voler strumentalizzare una tematica così importante ma con la limpida volontà di sensibilizzare le istituzioni, rende noto l’appello di un genitore della Provincia di Cosenza: “Sono stato contattato da Giuseppe una carissima persona padre di un bambino meraviglioso.

Tra mille difficoltà, anche economiche, è costretto a far svolgere le attività propedeutiche, come la tecnica ABA (Applied Behavioral Analysis), a Rossano, ad oltre 100 km di distanza, o a ricorrere a prestazioni a pagamento. Questa situazione mette in evidenza delle lacune gestionali inaccettabili che ledono la dignità altrui. Inoltre, i bambini con lo spettro dell’autismo sono stati pesantemente penalizzati dalle restrizioni in vigore durante tutta l’emergenza sanitaria. Non é un mistero che le famiglie con bambini autistici sono praticamente abbandonate a loro stesse, prive di qualsiasi supporto psicologico, giuridico ed economico”.

Di Natale lancia infine un monito appellandosi al buon senso della giunta regionale.

“Conscio del mio ruolo istituzionale, chiedo quali siano le politiche che la Giunta Regionale ha intenzione di promuovere onde assicurare un’adeguata assistenza psicologica, giuridica ed economica alle famiglie con bambini affetti da tale disturbo. Bisogna tutelare i calbresi in difficoltà. Dal mio canto continuerò a monitorare la situazione. Resto disponibile ad intavolare qualsiasi iniziativa utile a generare un’azione efficace e rapida”.