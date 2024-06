Crollo dei votanti a Gioia Tauro, il 10% in meno rispetto al primo turno. D’altronde il voto del ballottaggio, consente questi cambi repentini. Al primo turno, ci sono l’esercito dei candidati alla carica di consigliere comunale, nel secondo turno il confronto è tra i due candidati alla carica di sindaco; Scarcella e Russo. Chi ne trae giovamento da un forte ridimensionamento dei votanti? nella tarda serata possiamo fare una previsione più attendibile. Può darsi che il bel tempo ha spinto gli elettori ad andare al mare per recarsi alle urne dopo le ore 20. Attendere per capire!

Secondo i dati comunicati da Eligendo, del ministero dell’Interno, alle ore 12, nelle venti sezioni del Comune di Gioia Tauro ha votato l’11,49% degli aventi diritto. Al primo turno il 21,13%