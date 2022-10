Le parole pronunciate dal deputato leghista Furgiuele nel corso di una conferenza stampa tenutasi ieri a Corigliano Rossano, per cui il voto dato dai calabresi al m5s sarebbe voto di scambio, rappresentano un’offesa oltremodo classificabile a migliaia di liberi cittadini. Quanto espresso dal deputato rimarca semplicemente un vergognoso attacco politico, più che al m5s, a migliaia di cittadini che oggi usano il reddito di cittadinanza per pagare prevalentemente bollette, spesa e debiti. Li si considera incapaci di esprimere una visione di Paese per sé stessi e per i propri figli? Si vuole affermare che la visione politica sia solo appannaggio delle élite illuminate? Sappia Furgiuele che sta solo creando una lotta di classe, come crea, o continua per essere più corretti, una lotta tra territori il nascituro, patrocinato dentro la Lega, “Comitato del nord”.

Il m5s ha commesso un solo crimine in questi anni al governo: si è fatto carico del disagio sociale. E lo ha fatto in un momento storico delicatissimo non solo per il nostro Paese ma per il mondo intero. Basti pensare oltre al reddito di cittadinanza, a misure come il superbonus 110 che ha rilanciato in un momento di grave contrazione economica un settore in crisi, aumentando peraltro i posti di lavoro. Se tanto è da considerarsi un delitto il m5s si dichiara orgogliosamente colpevole.

A Furgiuele, viceversa, resta anche l’incapacità di leggere i dati: il m5s ha preso molti più voti dei percettori del reddito di cittadinanza e se c’è un vincitore al sud è l’astensionismo. Sintomo questo della scollatura tra cittadini e politica. E’ un problema questo che Furgiuele pensa di correggere con soluzioni quali il “Comitato del nord”? Faccia pure, noi restiamo accanto a quanti hanno difficoltà ad arrivare a metà del mese, ovunque essi si trovino.

On. Vittoria Baldino

Capogruppo Movimento 5 Stelle per la I Commissione Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni