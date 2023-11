Esprimo le più sincere congratulazioni al neo commissario della Polizia di Stato Dr. Domenico Laurenzano che nella mattinata di lunedì 20 novembre si è visto consegnare ufficialmente dal Questore della Provincia di Cosenza dr. Giuseppe Cannizzaro la sciarpa tricolore, simbolo distintivo dei Funzionari della Polizia di Stato in quanto Ufficiali di Pubblica Sicurezza”, lo scrive in una nota Vittoria Baldino vicecapogruppo M5S a Montecitorio.

La cerimonia di consegna ha visto collegate tutte le questure d’Italia, la Scuola Superiore di Polizia, e il Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza Prefetto Vittorio Pisani.

“La sciarpa tricolore – prosegue Baldino – ha un particolare valore per i funzionari della Polizia di Stato perché simboleggia le delicate e alte funzioni che vengono loro assegnate dalla legge a tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, oltre a conferire solennità alle attribuzioni esercitate al servizio delle istituzioni democratiche e dei cittadini. Essa accompagna il Funzionario in ogni tappa della sua carriera, fungendo da testimonianza fedele della “missione” assunta all’atto del giuramento di fedeltà alla Repubblica. Al Dr. Laurenzano dunque che nel tempo si è contraddistinto ricoprendo svariati e delicati incarichi per le sue doti umane e professionali i migliori auguri di buon lavoro.