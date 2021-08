Successo di pubblico ma soprattutto per i temi trattati e per le storie delle premiate, che hanno catturato l’attenzione dei presenti, colpiti da storie di vita e di impegno sociale. Storie che hanno valorizzato e fatto emergere ancora di più come le donne non hanno bisogno di essere chiamate quote rosa, ma il loro potenziale e capacità non sono di certo da meno del mondo maschile e maschilista.

Grande soddisfazione da parte dell’Assessora Silvana Ruggiero, ideatrice ed organizzatrice della kermesse al femminile e non solo. “E’ stata una edizione quella di quest’anno ancora più entusiasmante – afferma la Ruggiero – perché dopo il lungo periodo di chiusura c’era la voglia di rinascita, di ripartenza, credo che le storie delle donne premiate siano state anche messaggi in questo senso.”

Durante la serata l’instancabile l’Assessora alle Politiche Sociali e Pari Opportunità, ha presentato un video in 3D del progetto del Centro Antiviolenza “Astrea” che sorgerà da un bene confiscato alla malavita e che in autunno vedrà finalmente la posa della sua prima pietra. “Un riscatto per Bagnara – ha spiegato la Ruggiero – per due motivi: il primo perché qualche anno fa il Consiglio Comunale era stato sciolto per condizionamenti mafiosi ed oggi, destinando un bene confiscato a questa importante e nobile finalità, vogliamo dire che i bagnaresi non sono mafiosi, ed il secondo è che proprio Bagnara sarà sede di questa importante struttura che sarà una eccellenza per tutto il territorio calabrese. Ringrazio il Sindaco, la Giunta e tutta l’Amministrazione per aver sposato la mia proposta di creare questo Centro. Ringrazio anche il Geom. Pitasi per aver seguito passo dopo passo tutto l’iter, l’Arch. Nucera e i suoi collaboratori per la realizzazione del progetto, ma anche la Società “Patto Territoriale dello Stretto” per aver fatto ottenere con la loro proposta progettuale, il finanziamento di € 990.000,00.”

Molto emozionata la Ruggiero mentre illustrava il Centro: la sua tenacia e il suo fare, credendo fino in fondo, non sono un segreto, ma come lei stessa afferma : “Non amo tirare somme, per me ogni obiettivo raggiunto è un gradino al prossimo obiettivo, non bisogna mai fermarsi, i cittadini aspettano risposte non conti a scalare”.

In ultimo la Ruggiero ringrazia tutte le premiate e chi ha ritirato il premio alla memoria di alcune di loro, le scuole di danza Dance & Co di Conny Carbone e ASD Real Dance di Melchionna, i Midnight Duo, il presentatore Gianluca Scopelliti, le componenti della Cpo per il supporto, Giovanna Aiello di Curiosi_Preziosi che ha offerto a tutte le premiate una collana artigianale fatta con le sue mani.

Di seguito le premiate :

Miriam Minutolo, Imprenditrice settore turistico

Vincenzina Barilà, per l’impegno nel riciclo dei rifiuti

Consuelo Nava, per i suoi studi e progetti in campo dell’architettura eco sostenibile

Denise Di Lorenzo, premio alla memoria per il consenso dei figli a donare i suoi organi

Maria Chindamo, premio alla memoria, vittima di mafia per non essersi piegata alle loro logiche

Renata Tropea, Dott.ssa del Pronto dell’ospedale di Lamezia Terme e che ha creato il percorso per le donne vittime di violenza rosa-bianco

Francesca Ronco, ematologa in pensione che ha dedicato tutta la sua vita alla cura dei bambini oncologici

Rosalba Baldino, giornalista ed impegnata nel laboratorio di scrittura e lettura all’interno delle carceri

Aurora Esabotini, nuotatrice di successo nonostante il suo handicap

Amalia Bruni, ricercatrice e scienziata, scopritrice del gene (nicastrina) che causa la trasmissione dell’ Alzhaimer

Patrizia Gambardella, impegnata contro la violenza sulle donne, Presidente dell’Ass. “Il Cuore di Medea”

Roberta Lanzino, premio alla memoria, stuprata ed uccisa a 19 anni e dalla cui morte i genitori hanno fondato “La Fondazione Lanzino” e “La casa di Roberta” che si occupa di donne e bambini violentati.

Centro Antiviolenza Casa Rifugio “Angela Morabito” di Reggio Calabria

Centro Antiviolenza “Roberta Lanzino” di Rende